В ближайшие дни в Карпатах сохранится высокая вероятность схода лавин.

В Карпатах в ближайшие дни сохранится высокая вероятность схода лавин.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"В связи со снегопадами и метелями 24 декабря в горах Ивано-Франковской, 24 - 25 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что объявлен 3 уровень опасности.

Погода в Украине сегодня 23 декабря

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -13°, днем -8°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -3°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.

В Тернополе 23 декабря ночью будет -7°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -6°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -5°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.

В Виннице сегодня будет -9°...-7°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -11°, днем -7°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -13°, днем -9°.

В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -9°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.

В Одессе 23 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -5°.

В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -6°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -8°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -15°...-10°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.

В Днепре сегодня температура ночью будет -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -11°...-6°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -16°, днем -9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -15°, днем -9°.

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