23 декабря в Украине будет много солнца, но очень холодно / фото Марина Григоренко

В четверг, 23 декабря, на западе Украины морозы чуть ослабнут, а на востоке наоборот станут сильнее. Осадков не ожидается, вместо этого на северо-востоке, в центральных, а также южных областях будет много солнца.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -13°, днем -8°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -3°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.
  • В Тернополе 23 декабря ночью будет -7°, днем -5°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -6°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -5°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.
  • В Виннице завтра будет -9°...-7°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью -11°, днем -7°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -13°, днем -9°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -9°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.
  • В Одессе 23 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -5°.
  • В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -6°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -6°.
  • В Запорожье температура ночью -11°, днем -8°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -15°...-10°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -11°...-6°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -16°, днем -9°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -15°, днем -9°.
Погода в Украине 23 декабря / фото УНИАН

Народные приметы на 23 декабря

23 декабря - день Евграфа и Мины. Если в этот день идет снег - вся весна будет дождливой.

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