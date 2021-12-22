23 декабря в Украине будет много солнца, но очень холодно / фото Марина Григоренко
В четверг, 23 декабря, на западе Украины морозы чуть ослабнут, а на востоке наоборот станут сильнее. Осадков не ожидается, вместо этого на северо-востоке, в центральных, а также южных областях будет много солнца.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -13°, днем -8°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -3°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.
- В Тернополе 23 декабря ночью будет -7°, днем -5°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -6°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -5°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.
- В Виннице завтра будет -9°...-7°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью -11°, днем -7°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -13°, днем -9°.
- В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -9°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.
- В Одессе 23 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -5°.
- В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -6°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -6°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем -8°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -15°...-10°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.
- В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -11°...-6°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -16°, днем -9°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -15°, днем -9°.
Погода в Украине 23 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 23 декабря
23 декабря - день Евграфа и Мины. Если в этот день идет снег - вся весна будет дождливой.