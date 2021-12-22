23 декабря в Украине будет сухо, без осадков. В большинстве центральных и южных областей ожидается ясная и солнечная погода.

В четверг, 23 декабря, на западе Украины морозы чуть ослабнут, а на востоке наоборот станут сильнее. Осадков не ожидается, вместо этого на северо-востоке, в центральных, а также южных областях будет много солнца.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -13°, днем -8°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -3°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.

В Тернополе 23 декабря ночью будет -7°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -6°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -5°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -9°...-7°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -11°, днем -7°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -13°, днем -9°.

В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -9°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.

В Одессе 23 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -5°.

В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -6°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -15°...-10°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.

В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -11°...-6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -16°, днем -9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -15°, днем -9°.

Народные приметы на 23 декабря

23 декабря - день Евграфа и Мины. Если в этот день идет снег - вся весна будет дождливой.

Вас также могут заинтересовать новости: