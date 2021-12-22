На высокогорье за два дня выпало более 50 сантиметров свежего снега.

В Карпатах за последние два дня намело более полуметра снега и ударил трескучий мороз.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"За последние два дня выпало более 50 сантиметров свежего снега, местами передувы выше одного метра" - говорится в сообщении.

Как сообщается, сегодня на высокогорье Карпат облачная погода с прояснениями. В частности, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -21°С, ветер западный и северо-западной, а его скорость достигает 14 м/с.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время украинцев ждет сложная синоптическая ситуация. До конца недели начнется потепление, которое будет сопровождаться осадками и штормовым ветром.

По ее словам, с 24 декабря Украину ждет существенное изменение воздушных масс. Синоптик пояснила, что циклон с северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут к нам осадки, штормовой ветер и потепление.

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