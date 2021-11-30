На высокогорье Карпат сегодня видимость упала до 40 метров.

В Карпатах сегодня ударил сильный мороз, а высокогорье замело снегом.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:00 30.11.2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров. Ветер юго-западный, 8-10 м/с", - говорится в сообщении.

Также на высокогорье началась вьюга, а температура упала до -12°.

Снегом также замело и Драгобрат.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины ожидается снег.

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в среду есть вероятность того, что большинство регионов, особенно западные, северные, центральные, могут увидеть уже достаточно ощутимый снег. Вечером в среду осадки доберутся и до восточных регионов. Однако это еще не будет устойчивый рыхлый снежный покров.

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Автор: Екатерина Лиманская