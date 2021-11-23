Британская Колумбия только начала оправляться после масштабного наводнения, как синоптики прогнозируют новые дожди.
Об этом сообщает Reuters.
Напомним, на прошлой неделе за два дня в канадской провинции выпала месячная норма осадков. Проливные дожди затопили инфраструктуру и вынудили тысячи жителей покинуть свои дома. В результате наводнения погибли четыре человека, а в самой Британской Колумбии на две недели объявили чрезвычайное положение.
Спустя несколько дней власти заявили, что уже открыты некоторые восстановленные дороги, восстановлены газовые линии и обеспечено стабильное снабжение продовольствием.
Между тем, метеорологи предупреждают о новой стихии уже "в обозримом будущем". Специалисты говорят, что штормы продолжатся в выходные и на следующей неделе.
Напомним, в провинции Британская Колумбия выпало среднемесячное количество осадков.
В результате проливных дождей оползни разрушили дороги, а наводнения затопили основные магистрали.
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