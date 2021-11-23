На прошлой неделе в провинции Британская Колумбия произошло наводнение, жертвами которого стали четыре человека.

Британская Колумбия только начала оправляться после масштабного наводнения, как синоптики прогнозируют новые дожди.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, на прошлой неделе за два дня в канадской провинции выпала месячная норма осадков. Проливные дожди затопили инфраструктуру и вынудили тысячи жителей покинуть свои дома. В результате наводнения погибли четыре человека, а в самой Британской Колумбии на две недели объявили чрезвычайное положение.

Спустя несколько дней власти заявили, что уже открыты некоторые восстановленные дороги, восстановлены газовые линии и обеспечено стабильное снабжение продовольствием.

Между тем, метеорологи предупреждают о новой стихии уже "в обозримом будущем". Специалисты говорят, что штормы продолжатся в выходные и на следующей неделе.

Напомним, в провинции Британская Колумбия выпало среднемесячное количество осадков.

В результате проливных дождей оползни разрушили дороги, а наводнения затопили основные магистрали.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская