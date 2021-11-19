В Британской Колумбии из-за шторма объявлено чрезвычайное положение.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, в результате шторма, который обрушился на провинцию, было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.
Одна женщина погибла в результате оползня, два человека пропали без вести. Власти не исключают, что жертв стихии может быть намного больше.
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Тем временем сообщается, что стоимость восстановления может превысить 1 миллиард канадских долларов (790 миллионов долларов).
По данным радиовещательной корпорации, тысячи сельскохозяйственных животных погибли в результате наводнения.
Запасы на полках магазинов также иссякают, и чиновники посоветовали жителям экономить топливо.
Премьер Британской Колумбии Джон Хорган объявил о двухнедельном чрезвычайном положении.
Напомним, в провинции Британская Колумбия за сутки выпало среднемесячное количество осадков.
В результате проливных дождей оползни разрушили дороги, а наводнения затопили основные магистрали.
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