Уже известно об одном погибшем, еще два человека пропали без вести. Власти опасаются, что количество жертв может увеличиться.

В Британской Колумбии из-за шторма объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, в результате шторма, который обрушился на провинцию, было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Одна женщина погибла в результате оползня, два человека пропали без вести. Власти не исключают, что жертв стихии может быть намного больше.

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Тем временем сообщается, что стоимость восстановления может превысить 1 миллиард канадских долларов (790 миллионов долларов).

По данным радиовещательной корпорации, тысячи сельскохозяйственных животных погибли в результате наводнения.

Запасы на полках магазинов также иссякают, и чиновники посоветовали жителям экономить топливо.

Премьер Британской Колумбии Джон Хорган объявил о двухнедельном чрезвычайном положении.

Напомним, в провинции Британская Колумбия за сутки выпало среднемесячное количество осадков.

В результате проливных дождей оползни разрушили дороги, а наводнения затопили основные магистрали.

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Автор: Екатерина Лиманская