Одно из самых жарких мест на Земле становится еще жарче.

В Национальном парке Долина Смерти было самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Как пишет СNN, редняя 24-часовая температура составила 104,5 °F (+40,3 °C - УНИАН).

Этот продолжительный зной превзошел старый рекорд в +40,1 °C, который был установлен в 2018 году и затем повторен в 2021 году.

В июле метеостанция парка зафиксировала самый жаркий месяц за всю историю наблюдений. Как сообщается, в парке было девять дней подряд с температурой+51,7 °C или даже выше, и всего семь дней, когда температура не достигала +48,9 °C.

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Самая высокая температура этим летом составила +54 °C - 7 июля.

Но не только днем ​​было жарко. Ночью, как пишет CNN, тоже не было особого облегчения

Ночные минимумы также сыграли большую роль в экстремальной жаре, сообщает NPS. Температура воздуха опускалась ниже +26,6 °С всего пять раз с 1 июня по 31 августа, и было девять дней, когда ночные минимумы не опускались ниже +37,7 °С.

В Долине Смерти за это лето произошло два смертельных случая, где жара была способствующим фактором. А однажды мужчину пришлось спасать с песчаных дюн из-за того, что он потерял шлепанцы и получил ожоги ступней.

В сентябре, по прогнозам, температура в Долине смерти станет не намного приятней. Посетителям рекомендуется оставаться в пределах 10 минут ходьбы от автомобиля с кондиционером, пить много воды, есть соленые закуски, носить шляпу и солнцезащитный крем.

Долина Смерти - что это за место

Долина Смерти - самая низкая точка в Северной Америке, где бассейн Бэдуотер находится на высоте 86 метров ниже уровня моря и покрыт солончаками.

Эта высота (или ее отсутствие) способствует экстремальной жаре. Горячий воздух не может подняться над крутыми высокими горами, окружающими этот район, и он задерживается в сверхнизкой долине.

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