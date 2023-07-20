Отмечается, что мужчину пытались реанимировать, но безуспешно.

Житель Калифорнии умер в американском Национальном парке Долины Смерти. Туриста "убила" адская жара.

Издание Newsweek пишет, что смерть 71-летнего жителя Лос-Анджелеса подтвердили власти. Они сообщили, что в день инцидента температура в Долине Смерти достигла 121 градуса по Фаренгейту, что почти 50 градусов по Цельсию.

По данным Национальной метеорологической службы, в калифорнийской Долине Смерти температура адской, в Фернас-Крик зафиксировали 128 градусов по Фаренгейту (53 градуса по Цельсию).

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Метеослужба сообщила, что каждый день на этой неделе температура в Долине Смерти, вероятно, будет превышать 120 F.

"Тепловые волны — это то, что мы ожидаем от потеплении климата. Мы ожидаем, что эти события будут происходить чаще и интенсивнее. И это просто следует этому сценарию", - рассказал директор по климатическим наукам в Climate Central Эндрю Першинг.

В свою очередь представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний Кэтлин Конли заявила, что изменение климата увеличивает серьезность и частоту экстремальной жары.

"В условиях меняющегося климата в сочетании с такими факторами, как старение населения и урбанизация, ожидается, что в будущем число смертей, связанных с жарой, возрастет", - отметила ученный.

Чиновники парка сообщили, что посетители предупредили их о том, что 71-летнему мужчине стало плохо. Они заметили его возле туалета на пешеходной тропе Золотого каньона и позвонили в 911 около 15:40.

Служба национальных парков и офис шерифа округа Иньо сообщили, что смотрители парка прибыли к мужчине через семь минут после звонка в службу 911, в 15:47. Они провели сердечно-легочную реанимацию и применили к мужчине автоматический внешний дефибриллятор, но не смогли его спасти.

По словам властей, 71-летний мужчина был найден в шляпе от солнца, походной одежде и с рюкзаком. Его машина стояла на стоянке. Чиновники парка считают, что мужчина "вероятно, просто шел по популярной тропе". Хотя официальная причина смерти еще не установлена, но смотрители парка подозревают, что ее могла спровоцировать жара.

"Официальная температура в близлежащем Фернас-Крик примерно на момент его смерти составляла 121 градус по Фаренгейту. Фактическая температура внутри Золотого каньона, вероятно, была намного выше из-за стен ущелья, отражающих солнечное тепло", - написали рейнджеры.

По сообщениям официальных лиц, мужчина может стать второй жертвой жары в Национальном парке Долины Смерти этим летом. 3 июля скончался 65-летний мужчина из Сан-Диего. Хотя причина смерти не подтверждена, "похоже, что ее спровоцировала сильная жара", заявили представители парка.

Должностные лица Национального парка Долины Смерти рекомендуют посетителям оставаться в безопасности, ограничивая осмотр достопримечательностей небольшими расстояниями от своих автомобилей с кондиционерами или походами в прохладные горы парка.

Экстремальная жара в Европе - последние новости

В 2022 году страны Европы пережили крайне жаркое лето. В этом году лето преподнесло новые экстримальные температуры, в частности в Азии, Северной Африке и Северной Америке.

Так, в южной части Европы и США зафиксировали экстремальную жару. В некоторых городах Италии установили красный уровень опасности, а в американской Долине смерти столбик термометра может подняться до +54 С.

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