Запад США обжигает жарой, в Долине Смерти температура достигла +54 градусов.
Об этом сообщает REUTERS.
Как сообщается, национальная метеорологическая служба зафиксировала температуру на уровне +54 градуса по Цельсию, что в случае подтверждения станет одним из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных на Земле.
Один из рейнджеров измерил температуру тротуара возле центра для посетителей, она составила 178 градусов по Фаренгейту (+81,1 по Цельсию - УНИАН) в воскресенье днем.
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По данным агентства, большинство туристов покидали свои автомобили с кондиционерами только для того, чтобы позировать для фотов с термометром.
Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждения о чрезмерной жаре на большей части территории региона и предупредила жителей, что высокие температуры могут быть опасны для их здоровья, особенно для маленьких детей и пожилых людей.
Изнуряющая жара, распространившаяся на большую часть Тихоокеанского Северо-Запада, оказала давление на электросети и спровоцировала крупные лесные пожары, в том числе пожар в Южном Орегоне, угрожавший 1200 домам.
6 июля губернатор Кейт Браун объявила чрезвычайное положение.
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