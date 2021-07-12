Изнуряющая жара провоцирует крупные лесные пожары в США.

Запад США обжигает жарой, в Долине Смерти температура достигла +54 градусов.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, национальная метеорологическая служба зафиксировала температуру на уровне +54 градуса по Цельсию, что в случае подтверждения станет одним из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Один из рейнджеров измерил температуру тротуара возле центра для посетителей, она составила 178 градусов по Фаренгейту (+81,1 по Цельсию - УНИАН) в воскресенье днем.

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По данным агентства, большинство туристов покидали свои автомобили с кондиционерами только для того, чтобы позировать для фотов с термометром.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждения о чрезмерной жаре на большей части территории региона и предупредила жителей, что высокие температуры могут быть опасны для их здоровья, особенно для маленьких детей и пожилых людей.

Изнуряющая жара, распространившаяся на большую часть Тихоокеанского Северо-Запада, оказала давление на электросети и спровоцировала крупные лесные пожары, в том числе пожар в Южном Орегоне, угрожавший 1200 домам.

6 июля губернатор Кейт Браун объявила чрезвычайное положение.

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Автор: Екатерина Лиманская