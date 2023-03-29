Больше всего от сильного ветра пострадал город Батуми, где ураган срывал крыши с домов и валил многолетние деревья.

Сильный ветер наделал бед не только в Украине, но и в Грузии. В Черном море разразился 5-балльный шторм, сильнее всего от которого пострадал город Батуми.

По данным местного издания batumelebi, сильный ветер создал проблемы жителям Аджарии, в том числе и Батуми. В городе из-за урагана падали деревья, ветер срывал крыши домов и разбивал автомобили.

В одном из районов Батуми ураганный ветер повалил многолетние эвкалипты, из-за чего пришлось перекрыть проспект. Также местные СМИ сообщают об одном погибшем - человек находился в салоне авто, когда на него обрушилось дерево.

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Сильный ветер в Украине

Напомним, в Украине несколько дней подряд объявляли штормовое предупреждение из-за ветра.

Ураганный ветер наделал бед на Закарпатье и Одесской области. Так, в Ужгороде мощные порывы ветра валили деревья, повредили крышу магазина и даже перевернули массивные скамейки на набережной.

В Одессе из-за штормового ветра упало около полусотни деревьев. В результате стихии пострадали два человека, одна из которых - женщина с многочисленными переломами. А в порту "Черноморск" мужчину сдуло с фуры - он погиб на месте от полученных травм.

Из-за ненастья во многих областях Украины начались аварийные отключения света, а в Киеве зафиксировали рекорд - скорость ветра в столице 29 марта достигла 17 м/с.

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