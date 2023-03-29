Сегодня скорость ветра в столице достигла 17 м/с.

Сегодня, 29 марта, в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"29 марта в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году", - сообщили синоптики.

В ведомстве добавили, что исторический рекордный максимум скорости ветра в Киеве равен 25 м/с и удерживается с далекого 20 марта 1881 года.

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Как сообщал Погода УНИАН, сегодня почти по всей Украине было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Желтый уровень опасности был объявлен в том числе в Киеве. Синоптики предупреждали, что скорость порывов ветра может достигать 15-20 м/с.

По прогнозам, сегодня днем в Киеве столбики термометров максимально покажут лишь +1°...+2°.

Непогода в Киеве сегодня

29 марта из-за ухудшения погоды в Киевской области произошли аварийные отключения света. В то же время в Киеве из-за снижения температуры и существующих повреждений энергосистемы ввели стабилизационные отключения в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов.

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