При этом потребление повысилось из-за похолодания.

Из-за непогоды есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", при этом потребление повысилось из-за похолодания.

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждений в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины: Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской", - говорится в сообщении.

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Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.

"Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Рост потребления покрывается преимущественно за счет увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне", - сообщили в компании.

"Укрэнерго" отмечает, что из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, вследствие неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничения потребления.

Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, нет.

"Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения", - сообщила пресс-служба.

Восстановительные работы для устранения сетевых ограничений и повышения надежности питания потребителей продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими массированными атаками.

Ухудшение погоды в Украине

Вечером 28 марта по всей территории Украины началось резкое ухудшение погодных условий. Во многих регионах начались дожди, также были зафиксированы обильные снегопады.

Утром 29 марта во многих регионах наблюдался гололед.

29 марта 2023 года из-за ухудшения погоды в Киевской области произошли аварийные отключения света. Больше всего отключений было зафиксировано в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах. Были обесточены около 60 населенных пунктов. Без света остались более 30 тысяч клиентов.

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