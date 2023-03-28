Мощный ветер повалил деревья в городе, срывал штукатурку и переворачивал скамейки.

Мощный ураган наделал беды в Ужгороде. Сильный ветер повалил скамейки и множество деревьев в городе, а также сорвал крышу одного из магазинов. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

В частности, на Киевской набережной и на улице Швабской упали деревья.

"На набережной Независимости упала штукатурка, хорошо, что никого не убило", "На ул. Комендаря возле гостиницы оторвало бляху, гул страшный был, бросило на дорогу", - пишут горожане в соцсетях.

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А на набережной ветер был настолько сильный, что перевернул лавки. Из-за непогоды пострадала и крыша одного из магазинов.

Штормовое предупреждение в Украине - что говорят синоптики

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине из-за усиления ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.

В частности, по данным синоптиков, в большинстве западных, северных, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются значительные дожди и мокрый снег, на дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Также в Укргидрометцентре прогнозируют, что скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с, а в западных областях - местами 25 м/с.

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