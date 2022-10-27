По данным Укргидрометцентра, на западе Украины и в Винницкой области ожидаются туманы.

Ближайшей ночью и завтра утром в некоторых областях Украины ожидается туман. Видимость будет значительно ограничена.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода накроет западные и Винницкую области.

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"Ночью и утром 28 октября в западных и Винницкой областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине на завтра

По данным Укргидрометцентра, 28 октября в Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями. Будет сухо, только в восточных областях ночью местами пройдет небольшой дождь.

Скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура ночью +4°...+9°, на побережье морей - до +11°. Днем температура в Украине будет на уровне +10°...15°, на Прикарпатье и Одесщине потеплеет до +19°, а в восточных областях ожидается лишь +7°...+12°.

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