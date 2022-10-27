Сегодня утром на западе Украины ожидается туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентра.
Из-за непогоды синоптики объявили предупреждение.
"Ночью и утром 27 октября в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +13°, легкий дождь.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.
В Тернополе 27 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+17°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
В Виннице сегодня будет +8°...+14°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°, дождь.
В Одессе 27 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +16°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
В Запорожье сегодня температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+14°, легкий дождь.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +12°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +11°, небольшой дождь.