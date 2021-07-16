Грозу следует ожидать на Закарпатье, Прикарпатье, восточных областях, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях.

В ближайшие часы Украину накроют грозы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

"До конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, восточных, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях грозы ( І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ближайшие выходные украинцев ждет жаркая погода, +37° уже не будет, но столбики термометров все равно будут подниматься выше +30°.

В субботу, 17 июля, гроза ожидается лишь в Хмельницкой области и небольшой дождь в Луганской.

А вот в воскресенье, 18 июля, осадки прогнозируются по всей Западной Украине, а также в Харьковской и Донецкой областях.

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Автор: Денис Прядко