В ближайшие часы Украину накроют грозы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.
"До конца суток 16 июля на Закарпатье, Прикарпатье, восточных, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях грозы ( І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Когда спадет жара в Украине
В ближайшие выходные украинцев ждет жаркая погода, +37° уже не будет, но столбики термометров все равно будут подниматься выше +30°.
В субботу, 17 июля, гроза ожидается лишь в Хмельницкой области и небольшой дождь в Луганской.
А вот в воскресенье, 18 июля, осадки прогнозируются по всей Западной Украине, а также в Харьковской и Донецкой областях.
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