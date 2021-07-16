Температура по-прежнему будет высокой.

В ближайшие выходные украинцев ждет жаркая погода, +37 ° уже не будет, но столбики термометров все равно будут упорно подниматься выше +30°. В субботу, 17 июля, гроза ожидается лишь в Хмельницкой области и небольшой дождь в Луганской. А вот в воскресенье, 18 июля, осадки прогнозируются по всей западной Украине, а также в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет почти безоблачно, температура воздуха ночью +21°, днем +33°. В воскресенье днем ожидается +32°, а ночью - до +21°.

Во Львове в субботу ночью +18°, днем +32°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +17°, днем +30°, ливень.

В Луцке в субботу ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность. В воскресенье - гроза, ночью +18°, днем +32°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +19°...+32°. В воскресенье температура будет +19°...+31°, почти безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +23°, днем +33°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +23°...+32°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +20°, днем +31°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+32°, небольшрй дождь.

В Днепре в субботу - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье температура составит +22°...+32°.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +20°...+33°. В воскресенье - такая самая погода, +20°...+33°, без осадков.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +18°, днем +33°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура составит +19°, днем +32°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура до +26°. В воскресенье днем температура составит +25°, ночью похолодает до +13°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +32°. В воскресенье - небольшая облачность. Температура составит +16°...+31°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +31°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик, температура +17°...+31°.

В Сваляве завтра практически безоблачно, до +30°. В воскресенье - практически безоблачно, +17°...+29°

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +34°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+32°.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +34°. В воскресенье будет почти безоблачно, температура +21°...+33°.

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Автор: Екатерина Лиманская