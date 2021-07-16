В области объявлено штормовое предупреждение.

Львовскую область накрыла непогода. В горных районах град кое-где был размером, как перепелиное яйцо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, дождя выпало столько, что с гор начали сходить сели. В частности, бурные потоки грязной воды с камнями и древесиной заблокировали трассу "Киев - Чоп". Полсотни метров дороги в селе Коростов оказались непроезжими - пока путь расчищали, полицейские регулировали движение.

По данным ГСЧС, 16 и 17 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,5 - 2,5 м над уровнями вчерашнего дня.

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"Местами возможно затопление пойм, приречных сельскохозяйственных угодий", - предупреждают спасатели.

Между тем, в Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 169 населенных пунктов в 3 областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов, в Закарпатской – 59 и в Сумской – 31. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным синоптиков, 16 июля днем в Львовской области ожидаются грозы, во время гроз местами шквалы 17 – 22 м/с, град. Объявлено штормовое предупреждение.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Светлана Закелова