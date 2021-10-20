Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

Гигантский град обрушился на Квинсленд в Австралии. Вероятно, это самый крупный град из наблюдаемых в Австралии с момента начала регистрации рекордов.

Об этом сообщает The Watchers.

По данным издания, 18 и 19 октября в Квинсленде прошли сильные грозы, которые принесли с собой проливные дожди, гигантский град и торнадо.

Как сообщается, самый крупный град был зарегистрирован 19 октября в Блумсбери и Ялборо в Северном Квинсленде. Размер градин достигал 16 сантиметров в диаметре.

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Синоптик Австралийского бюро метеорологии Шейн Кеннеди сообщил, что австралийский рекорд составляет около 14 см и добавил, что, похоже, в стране установлен новый рекорд по размеру града.

Отмечается, что град такого размера при падении имеет предельную скорость более 100 км/ч.

Напомним, мировой рекорд по величине града (23,59 см) был зафиксирован в 2018 году в аргентинском городе Вилья-Карлос-Пас.

Напомним, на Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Из-за его активности были отменены практически все авиарейсы на остров Ла-Пальма. Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий.

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Автор: Екатерина Лиманская