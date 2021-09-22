Толчки магнитудой 5,9 произошли этим утром недалеко от Мельбурна.

Австралийский штат Виктория встряхнуло землетрясение, которое уже назвали одним из самых мощных в истории этого региона.

Об этом сообщает ABC.

Землетрясение магнитудой произошло около 9:15 по местному времени (2:25 по Киеву) с эпицентром возле города Мэнсфилд, в 158 км от Мельбурна. Но толчки ощущались во многих городах на юге Австралии, в том числе Сиднее и Канберре.

После землетрясения последовал ряд афтершоков магнитудой 2,9-4,1.

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Сообщается о повреждении порядка 40 зданий, а в центральном районе Мельбурна были нарушены линии электропередач.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже обсудил произошедшее со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

"На данном этапе мы не получали сообщений о серьезных травмах или чем-то еще худшем, и это очень хорошие новости. Подобное событие для Австралии очень редкое. Я думаю, что люди из-за этого весьма подавлены и обеспокоены", - сказал Моррисон.

В последний раз землетрясение подобной силы в Виктории происходило более 9 лет назад - в июне 2012 года здесь зафиксировали толчки магнитудой 5,4.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году в Сиднее зафиксировали температурный антирекорд - самый холодный день за 37 лет.

Автор: Станислав Кожемякин