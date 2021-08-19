Ряд улиц оказались затопленными.

В Днепр в четверг вечером пришла настоящая непогода - на город обрушился ливень с градом, из-за этого оказались подтоплены улицы, произошел сбой в движении транспорта.

Как пишет "Днепр оперативный", непогоду наблюдали жители всего города. В Днепре из-за ливня с градом было прекращено движение трамваев шестого и девятого маршрутов.

В одном их микрорайонов машины буквально уходили под воду.

По информации сайта "Днепр.инфо", на улице Калиновой на Левом берегу людям пришлось залезть на лавочку, чтобы спрятаться от дождя. Остановку полностью затопило.

Как сообщал УНИАН, житель Днепра с юмором отнесся к тому, что его район затопило мощной ливнем и устроил прямо на улице "рыбалку" с ребенком. Курьезный случай произошел на жилом массиве Левобережный-2. Мужчина надул матрас, взял удочку и записал забавный ролик.

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Автор: Юрий Годован