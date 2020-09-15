Ожидается, что "Салли" выйдет на сушу 15 сентября.

На США надвигается мощный ураган "Салли" / nhc.noaa.gov

Тропический шторм "Салли" усилился до урагана и приближается к побережью США.

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Сейчас он находится в 280 км к юго-востоку от города Билокси в штате Миссисипи и движется в северо-западном направлении со скоростью 9 км/ч. Скорость ветра оценивается в 140 км/ч, передает Stormnews со ссылкой Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Из-за приближения урагана в штатах Луизиана и Миссисипи объявлено чрезвычайное положение. В Луизиане эвакуируют население в приходах Орлеан (в том числе и городе Новый Орлеан), Джефферсон, Плакемин и Сент-Чарльз, в Миссисипи - в округах Хэнкок, Харрисон и Джексон.

Ожидается, что "Салли" выйдет на сушу 15 сентября в районе границы Луизианы и Миссисипи. Предупреждение об урагане действует на части побережья Луизианы и всем побережье Миссисипи, предупреждение о тропическом шторме - на части побережья Луизианы, всем побережье Алабамы и на северо-западе Флориды.

В этих районах ожидается сильный ветер, штормовой нагон и проливные дожди, в некоторых местах может выпасть до 61 см осадков, что приведет к серьезным наводнениям.

Ураганы в мире

Число жертв урагана "Лора", который в конце августа обрушился на юг США, увеличилось до 18 человек. 14 человек погибли в Луизиане и четверо в Техасе.

Жертвами урагана "Исайяс" в США стали четыре человека. Проливные дожди привели к наводнениям в нескольких штатах. От сильного ветра и торнадо пострадали дома, повалено много деревьев.

Жертвами урагана "Ханна" в Мексике стали четыре человека. Шесть человек пропали без вести.