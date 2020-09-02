Жертвами урагана "Лора" в США стали 18 человек

Десятки тысяч домов остаются без света.

Последствия урагана "Лора" в США / фото REUTERS

Число жертв урагана "Лора", который в конце августа обрушился на юг США, увеличилось до 18 человек.

Читайте также Число жертв ливней в Южной Корее увеличилось до 13 человек

14 человек погибли в Луизиане и 4 в Техасе. Из них 11 смертельных случаев произошли из-за отравления угарным газом при использовании генераторов. 5 человек погибли из-за падения деревьев, еще один упал с крыши дома, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Десятки тысяч домов остаются без света. Также из-за урагана пострадали системы водоснабжения. Без питьевой воды остаются 180 тысяч человек.

Ураган "Лора" в США

26 августа тропический шторм "Лора" в Мексиканском заливе усилился до урагана. Из-за приближающейся непогоды эвакуировали более 700 тысяч человек.

27 августа ураган "Лора" вышел на сушу в районе города Камерон в американском штате Луизиана.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 16 человек. Значительная часть людей погибла из-за отравления угарным газом в результате опасной эксплуатации генераторов.