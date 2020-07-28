Жертвами урагана "Ханна" в Мексике стали четыре человека

Шесть человек пропали без вести.

Последствия урагана "Ханна" / REUTERS

Жертвами урагана "Ханна", который ослабел до тропического шторма, в Мексике стали четыре человека.

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Шесть человек пропали без вести, сообщает laprensalatina.com.

Местные власти сообщили о гибели двух человек в штате Коауила - их автомобиль смыло потоком воды. Еще двое людей погибли в городе Рейноса (штат Тамаулипас).

Напомним, из-за урагана "Ханна" в американском штате Техас 270 тысяч домов остались без света.