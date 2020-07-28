Жертвами урагана "Ханна" в Мексике стали четыре человека

13:06, 28 июля 2020
9
0

Шесть человек пропали без вести.

Последствия урагана "Ханна" / REUTERS
Последствия урагана "Ханна" / REUTERS

Жертвами урагана "Ханна", который ослабел до тропического шторма, в Мексике стали четыре человека.

На Гавайи надвигается ураган "Дуглас"

Шесть человек пропали без вести, сообщает laprensalatina.com.  

Местные власти сообщили о гибели двух человек в штате Коауила - их автомобиль смыло потоком воды. Еще двое людей погибли в городе Рейноса (штат Тамаулипас). 

Напомним, из-за урагана "Ханна" в американском штате Техас 270 тысяч домов остались без света.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Мексика#ураган
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
78 %
750 мм
4.4 м/с
46 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять