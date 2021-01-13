Мощный снегопад накрыл Украину: этой ночью в страну пришла настоящая зима (фоторепортаж, видео)
Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города.
В ночь на 13 января практически все украинские города засыпало снегом.
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео настоящей зимы.
В Укргидрометцентре пообещали украинцам до 15 сантиметров снега
Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города. Во многих городах снег шел до самого утра. Даже Киев немного припорошило, хотя синоптики обещали, что циклон обойдет столицу стороной.
На некоторых фотографиях и видео видно, что коммунальщики уже начали бороться с непогодой.
Видео: в Днепре выпал снег
Видео: Днепр ночью замело снегом
Видео: Снегопад в Днепре в 04:00
Прогноз погоды в Украине на 13 января: данные Погоды УНИАН
В среду, 13 января, всю Украину засыплет снегом. Единственным городом без сильных осадков окажется Киев. В западных и южных областях покажется солнце. Температура днем упадет до -2°.
В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°.
Во Львове в среду - снег, ночью -4°, днем -1°.
В Одессе 13 января - переменная облачность, возможен снегопад, температура ночью -3°, днем +2°.
В Днепре - снег, температура ночью -5°, днем -1°.
В Харькове - снег, температура ночью -7°, днем -1°.
- Винница0°... -4°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев-2°... -5°
- Кропивницкий-2°... -10°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы-3°... -8°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы-2°... -4°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы+2°... -4°