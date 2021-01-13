Мощный снегопад накрыл Украину: этой ночью в страну пришла настоящая зима (фоторепортаж, видео)

09:26, 13 января 2021
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Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города.

Снег в Днепре
Снег в Днепре /  © Информатор
Погода в Днепре
Погода в Днепре /  © Информатор
Погода в Днепре
Погода в Днепре /  © Информатор
Снег в Николаеве
Снег в Николаеве /  © novosti-n.org
Одессу припорошило снегом
Одессу припорошило снегом /  © Odessa.info
Снег в Одессе
Снег в Одессе /  © instagram.com/bnwodessa/
Одессу засыпало снегом
Одессу засыпало снегом /  © Соцсети
Снег в Одессе
Снег в Одессе /  © instagram.com/bnwodessa/
Днепр в снегу
Днепр в снегу /  © instagram.com/garackevich.irina/
Днепр засыпало снегом
Днепр засыпало снегом /  © instagram.com/dneprfotograf/
Припорошенная снегом Одесса
Припорошенная снегом Одесса /  © instagram.com/vikaemerson/
Заснеженная Одесса
Заснеженная Одесса /  © instagram.com/odessa_instagr_am/
Одесса в снегу
Одесса в снегу /  © instagram.com/vikaemerson.live/

В ночь на 13 января практически все украинские города засыпало снегом. 

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео настоящей зимы.

В Укргидрометцентре пообещали украинцам до 15 сантиметров снега

Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города. Во многих городах снег шел до самого утра. Даже Киев немного припорошило, хотя синоптики обещали, что циклон обойдет столицу стороной.

На некоторых фотографиях и видео видно, что коммунальщики уже начали бороться с непогодой.

Видео: в Днепре выпал снег

Видео: Днепр ночью замело снегом

Видео: Снегопад в Днепре в 04:00

Прогноз погоды в Украине на 13 января: данные Погоды УНИАН

В среду, 13 января, всю Украину засыплет снегом. Единственным городом без сильных осадков окажется Киев. В западных и южных областях покажется солнце. Температура днем упадет до -2°.

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°.

Во Львове в среду - снег, ночью -4°, днем -1°.

В Одессе 13 января - переменная облачность, возможен снегопад, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре - снег, температура ночью -5°, днем -1°.

В Харькове - снег, температура ночью -7°, днем -1°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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