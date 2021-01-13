Мощный снегопад накрыл Украину: этой ночью в страну пришла настоящая зима (фоторепортаж, видео)

Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города.

В ночь на 13 января практически все украинские города засыпало снегом.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео настоящей зимы.

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Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города. Во многих городах снег шел до самого утра. Даже Киев немного припорошило, хотя синоптики обещали, что циклон обойдет столицу стороной.

На некоторых фотографиях и видео видно, что коммунальщики уже начали бороться с непогодой.

Видео: в Днепре выпал снег

Видео: Днепр ночью замело снегом

Видео: Снегопад в Днепре в 04:00

Прогноз погоды в Украине на 13 января: данные Погоды УНИАН

В среду, 13 января, всю Украину засыплет снегом. Единственным городом без сильных осадков окажется Киев. В западных и южных областях покажется солнце. Температура днем упадет до -2°.

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°.

Во Львове в среду - снег, ночью -4°, днем -1°.

В Одессе 13 января - переменная облачность, возможен снегопад, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре - снег, температура ночью -5°, днем -1°.

В Харькове - снег, температура ночью -7°, днем -1°.