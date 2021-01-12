Долгожданная зимняя сказка: завтра всю Украину заметет снегом (карта)
Практически во всех областях днем ожидается морозная погода.
Во среду, 13 января, всю Украину засыплет снегом. Единственным городом без осадков окажется Киев. В западных и южных областях покажется солнце. Температура днем упадет до -2°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
"Погружаемся в настоящую зиму": синоптик предупредила украинцев о метелях и гололедице
- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -7°, днем 0°.
- Во Львове в среду - снег, ночью -4°, днем -1°.
- В Луцке ожидается снегопад, ночью -3°, днем 0°.
- В Ривне в среду снег, ночью -4°, днем -1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -1°, облачно с прояснениями, ожидается снегопад.
- В Хмельницком завтра ночью -4°, днем 0°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность и снег, ночью -4°, днем +2°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -3°, днем +1°.
- В Виннице завтра снег, -4°...-1°.
- В Житомире в среду будет снежно, температура ночью -3°, днем -1°.
- В Черкассах ночью -5°, днем -2°, снег.
- В Кропивницком - снег, температура ночью -8°, днем -1°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...-3°, возможен снег.
- В Одессе 13 января - переменная облачность, возможен снегопад, температура ночью -3°, днем +2°.
- В Херсоне в среду ночью -6°, днем 0°, облачно с прояснениями, снег.
- В Николаеве завтра снег, ночью -4°, днем 0°.
- В Запорожье - мокрый снег с дождем, температура ночью -8°, днем +1°.
- В Сумах завтра снег, температура воздуха -8°...-3°.
- В Харькове - снег, температура ночью -7°, днем -1°.
- В Днепре - снег, температура ночью -5°, днем -1°.
- В Симферополе в среду будет дождливо, -1°...+10°.
- В Краматорске - дождь, температура ночью -6°, днем +3°.
- В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -6°, днем +3°.
13 — преподобной Мелании Римлянки. Так как у нас существует расхождение между Григорианским (светским) и Юлианским (церковным православным) календарем, украинцы празднуют Новый год дважды в году: 1 января — официальное празднование Нового года, а 14 января — носит название Старого Нового года. Поэтому в канун Старого Нового года украинцы празднуют щедрый вечер, или, как его еще называют в народе, праздник Маланки. В этот вечер считалось, можно узнать свою судьбу. Поэтому в ночь на Новый год гадали, особенно девушки, пытаясь узнать, когда и кто возьмет их замуж. А ребята ходили посевать, желая счастливого нового года. Если в ночь дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов. Если на Мелании (13 января) ветер ночью с юга — на теплое и сытое лето. Звезд в этот день на небе нет — ягод летом не ждать. Какая Маланка, такие и Петр с Павлом (12 июля). Несколько луковиц посыпали солью. Если утром соль набухла влагой, то вскоре пойдет дождь, стала совершенно мокрой — ливень. Смотрели, куда животное ляжет головой: к востоку — на урожай, к западу — на недород. Звездное небо — хорошо будут нестись куры. Много пушистого инея на деревьях — к урожаю зерновых и хорошему медосбору. Сильный мороз и падает малый снежок — на урожай хлеба, здоровье людей и животных; когда же тепло и без снега — на неурожай и болезни. Падает мягкий снег — на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым. Небо в звездах — урожай на бобы и горох. Если под старый Новый год хороший снег — сей гречиху. Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые и хороший медосбор. Если на Мелании оттепель, то ждали теплого лета.
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- Винница0°... -4°
- Днепр0°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев0°... -4°
- Кропивницкий0°... -6°
- Луганск-1°... -5°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь-1°... -2°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+1°... -4°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+1°... -3°