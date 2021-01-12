Долгожданная зимняя сказка: завтра всю Украину заметет снегом (карта)

Практически во всех областях днем ожидается морозная погода.

Завтра в Украине выпадет долгожданный снег / Фото ua.depositphotos.com

Во среду, 13 января, всю Украину засыплет снегом. Единственным городом без осадков окажется Киев. В западных и южных областях покажется солнце. Температура днем упадет до -2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -7°, днем 0°.

Во Львове в среду - снег, ночью -4°, днем -1°.

В Луцке ожидается снегопад, ночью -3°, днем 0°.

В Ривне в среду снег, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе температура воздуха ночью -4°, днем -1°, облачно с прояснениями, ожидается снегопад.

В Хмельницком завтра ночью -4°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность и снег, ночью -4°, днем +2°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -3°, днем +1°.

В Виннице завтра снег, -4°...-1°.

В Житомире в среду будет снежно, температура ночью -3°, днем -1°.

В Черкассах ночью -5°, днем -2°, снег.

В Кропивницком - снег, температура ночью -8°, днем -1°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...-3°, возможен снег.

В Одессе 13 января - переменная облачность, возможен снегопад, температура ночью -3°, днем +2°.

В Херсоне в среду ночью -6°, днем 0°, облачно с прояснениями, снег.

В Николаеве завтра снег, ночью -4°, днем 0°.

В Запорожье - мокрый снег с дождем, температура ночью -8°, днем +1°.

В Сумах завтра снег, температура воздуха -8°...-3°.

В Харькове - снег, температура ночью -7°, днем -1°.

В Днепре - снег, температура ночью -5°, днем -1°.

В Симферополе в среду будет дождливо, -1°...+10°.

В Краматорске - дождь, температура ночью -6°, днем +3°.

В Северодонецке завтра сильный снегопад, температура ночью -6°, днем +3°.

Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото УНИАН

13 — преподобной Мелании Римлянки. Так как у нас существует расхождение между Григорианским (светским) и Юлианским (церковным православным) календарем, украинцы празднуют Новый год дважды в году: 1 января — официальное празднование Нового года, а 14 января — носит название Старого Нового года. Поэтому в канун Старого Нового года украинцы празднуют щедрый вечер, или, как его еще называют в народе, праздник Маланки. В этот вечер считалось, можно узнать свою судьбу. Поэтому в ночь на Новый год гадали, особенно девушки, пытаясь узнать, когда и кто возьмет их замуж. А ребята ходили посевать, желая счастливого нового года. Если в ночь дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов. Если на Мелании (13 января) ветер ночью с юга — на теплое и сытое лето. Звезд в этот день на небе нет — ягод летом не ждать. Какая Маланка, такие и Петр с Павлом (12 июля). Несколько луковиц посыпали солью. Если утром соль набухла влагой, то вскоре пойдет дождь, стала совершенно мокрой — ливень. Смотрели, куда животное ляжет головой: к востоку — на урожай, к западу — на недород. Звездное небо — хорошо будут нестись куры. Много пушистого инея на деревьях — к урожаю зерновых и хорошему медосбору. Сильный мороз и падает малый снежок — на урожай хлеба, здоровье людей и животных; когда же тепло и без снега — на неурожай и болезни. Падает мягкий снег — на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым. Небо в звездах — урожай на бобы и горох. Если под старый Новый год хороший снег — сей гречиху. Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые и хороший медосбор. Если на Мелании оттепель, то ждали теплого лета.

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