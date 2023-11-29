В Карпатах два дня подряд будет сохраняться повышенный уровень опасности из-за вероятности схода лавин. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"29-30 ноября, в связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.
По данным синоптиков, ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.
Непогода в Украине - последние данные
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 368 населенных пунктов. В частности, сегодня из-за сильного порывистого ветра и дождя произошли новые обесточивания в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Напомним, из-за шквального ветра, снега и метели 26-27 ноября пострадали 16 областей Украины. Тогда непогода оставила без света 2019 населенных пунктов.
Сегодня по всей Украине также объявлен І уровень опасности. Днем, по данным Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, западных, северных, центральных и Харьковской областей будет гололедица.
Также в Киеве в ближайшее время ожидается туман, а из-за снижения температуры вся смесь воды и мокрого снега замерзнет, что приведет к образованию гололеда на тротуарах и дорогах.