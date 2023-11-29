В Карпатах на два дня объявили снеголавинную опасность.

В Карпатах два дня подряд будет сохраняться повышенный уровень опасности из-за вероятности схода лавин. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"29-30 ноября, в связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

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Непогода в Украине - последние данные

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 368 населенных пунктов. В частности, сегодня из-за сильного порывистого ветра и дождя произошли новые обесточивания в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, из-за шквального ветра, снега и метели 26-27 ноября пострадали 16 областей Украины. Тогда непогода оставила без света 2019 населенных пунктов.

Сегодня по всей Украине также объявлен І уровень опасности. Днем, по данным Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, западных, северных, центральных и Харьковской областей будет гололедица.

Также в Киеве в ближайшее время ожидается туман, а из-за снижения температуры вся смесь воды и мокрого снега замерзнет, что приведет к образованию гололеда на тротуарах и дорогах.

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