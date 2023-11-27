На высокогорье сегодня очень ветрено и невыносимо хоолдно.

Карпаты охватил мощный зимний шторм. В высокогорье ударил трескучий мороз, дует сильный ветер, а видимость упала почти до нуля. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08: 25 27 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег (видимость до 10м), ветер северо-восточный, 16 м/с, температура воздуха -18°С", - сообщили спасатели.

Они также опубликовали фотографию с вершины. На ней из-за мощных осадков едва видны очертания обсерватории.

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Непогода в Украине-что известно

Вчера, 26 ноября, по ряду областей прокатилась страшная стихия. Шторм Беттина сильнее всего бушевал в Крыму и Одесской области.

Местами снега выпало настолько много, что спасателям пришлось привлекать БТРы, чтобы доставать машины, застрявшие в снежных сугробах.

Из-за непогоды в Одессе и Киеве школы перешли на дистанционное обучение.

На трассах произошло много ДТП. Например, недалеко от села Орловка Одесской области пассажирский автобус съехал в кювет. Также застрял на обочине возле села Новосельское автобус сообщением Бухарест-Одесса с 42 пассажирами, среди которых 5 детей.

Также в Одессе из-за ветра упала 100-метровая труба котельной. Из-за непогоды и проблем с электроснабжением в разных районах города возникли перебои с водой.

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