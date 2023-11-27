В Минэнерго уточнили, где сейчас самая сложная ситуация.

Из-за шквального ветра, снега, метели страдают 16 областей Украины. Непогода уже оставила без света 2019 населенных пунктов, сообщает Министерство энергетики Украины.

Так, самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Николаевской, Киевской областях.

Непогода в Одесской области прошлась по каждому району. Однако, больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.

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"Всего по состоянию на утро без света остаются 349 населенных пунктов. В целом отключены более 148 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

На Николаевщине без света остались более 88 тысяч бытовых и более 6 тысяч юридических потребителей. Это 266 населенных пункта. Самая сложная ситуация в Николаеве, Снигиревке, Веселиново.

В Киевской области обесточены более 40 тысяч потребителей, это более 220 населенных пунктов. Работы по восстановлению продолжаются.

Однако в Киеве пока что у всех потребителей электроэнергии есть свет, ситуация контролируемая.

"По прогнозам синоптиков, по Киеву и области прогнозируются сильные порывы ветра, значительный снег, сугробы, на дорогах гололедица. По Украине - сильный ветер и снег прогнозируется в Полтавской, Кировоградской, Киевской областях. Это может осложнить работу аварийных бригад", - добавили в пресс-службе Минэнерго.

Сегодня в Украине наблюдается сильная непогода

Сегодня в Украине ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах. Поэтому объявлено штормовое предупреждение. По данным Украинского гидрометцентра, 27 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях значительный снег. На дорогах страны гололедица.

В Украине непогода началась вчера днем с территории Одесской области. Сильный ветер в Одессе спровоцировал серьезную аварию на котельной большой мощности - упала труба высотой более 100 метров.

Осложнилась ситуация и с транспортной логистикой. Из-за непогоды в Украине на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта. В частности, самая сложная ситуация на севере и юге Одесской области. Там сугробы достигают полутора метров.

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