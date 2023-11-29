Синоптики прогнозируют сильный ветер и осадки.

Сегодня в Украину пришел второй за последние дни циклон. Он принес к нам сильные осадки и ветер. Из-за непогоды в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"29 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в южных областях местами 25 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, ожидается, что в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ривненской областях пройдет значительный снег.

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В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях утром, а в Сумской и Харьковской областях днем прогнозируются значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях, по данным синоптиков, утром пройдут значительные дожди.

Из-за этого почти по всей стране, кроме Закарпатской области, объявлен І уровень опасности, желтый.

В Украину идут два циклона - что известно

Сегодня в Украину пришел циклон Оливер. Это уже второй циклон в нашей стране за последние несколько суток. В большинстве областей ожидается осложнение погодных условий - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди.

Следующий циклон, по прогнозам, ожидается в начале зимы - 1 декабря. Он, по данным синоптика Натальи Диденко, будет сопровождаться существенным потеплением.

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