Из-за непогоды возможны нарушения в движении транспорта.

В Киеве ожидается густой туман. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, снижение видимости в столице ожидается уже в ближайшее время.

"В ближайший час с удержанием до конца суток туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

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Также синоптики предупреждают жителей Киевщины о гололеде, и гололедице на дорогах.

"Просим обратить внимание жителей Киевщины, что сегодня во второй половине дня температура начнет снижаться до -2..-4°, поэтому вся смесь воды и мокрого снега будет замерзать, что приведет к образованию гололеда на тротуарах и дорогах. Очень надеемся на эффективную работу коммунальных служб, чтобы минимизировать опасные ситуации", - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погода потенциально опасна для населения и инфраструктуры. Людям во время действия предупреждения рекомендуется сохранять повышенную внимательность.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

Сегодня в Киеве ожидается снег и дождь. Местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица.

Скорость ветра составит 5-10 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области и в Киеве днем будет держаться около 0°.

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