Из-за непогоды и боевых действий света нет в 812 населенных пунктах.

В Украине снова ухудшились погодные условия. Из-за сильного порывистого ветра и дождя произошли новые обесточивания в Кировоградской, Полтавской, Черкасской областях, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Продолжаются работы по обследованию сети и устранению последствий непогоды. На утро из — за непогоды обесточены 368 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за боевых действий и технических проблем без света остаются 444 населенных пунктов.

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"Генерации электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", — подытожили в ведомстве.

Отключение света из-за непогоды

По данным Украинского гидрометцентра, 27 ноября в Украине фиксировались порывы ветра 17-22 м/с. В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях был значительный снег. На дорогах страны — гололедица.

На утро 27 ноября из-за шквального ветра, снега и метели пострадали 16 областей Украины. Тогда непогода оставила без света 2019 населенных пунктов.

Напомним, в Украине непогода началась 26 ноября с территории Одесской области. Сильный ветер в Одессе спровоцировал серьезную аварию на котельной большой мощности - упала труба высотой более 100 метров.

Сложная ситуация была и с транспортной логистикой. 27 ноября из-за непогоды в Украине на 14 автодорогах было перекрыто движение транспорта. В частности, самая сложная ситуация тогда сложилась на севере и юге Одесской области. Там снежные переметы достигали полутора метров.

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