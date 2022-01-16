Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях скорость ветра может достигать 28 м/с.

В понедельник, 17 января, в Украине снова ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - сказано в сообщении.

В столице и Киевской области утром и днем ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта, предупредили спасатели.

Как отметили в Укргидрометцентре, на дорогах в Украине 17 января местами ожидается гололедица.

"Ночью в северных и западных областях местами небольшой снег, днем в Украине, кроме южной части, умеренный снег, мокрый снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге 5-7° тепла", - сообщили синоптики.

Кроме того, в Карпатах этой ночью ожидается небольшой снег, который завтра днем усилится до значительного, с метелями и порывами ветра 25-30 м/с. Температура воздуха ночью в Карпатах будет 7-12° мороза, а днем 3-8° мороза.

Между тем в Киеве и области ночью ожидается небольшой мокрый снег, а днем будет выпадать умеренный снег с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью будет 2-7 градусов ниже нуля, а днем от 2° мороза до 3° тепла. В самом Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

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Как сообщал УНИАН, 14 и 15 января в Украине объявляли штормовое предупреждение из-за мощного ветра и гололеда на дорогах.

В Черновцах в результате урагана часть города осталась без электроснабжения, а с кинотеатра "Черновцы" в центре города ветер сорвал часть крыши. В Киеве из-за сильных порывов ветра в пятницу, 14 января, дерево упало на автомобиль с людьми. А в Тернополе сильный ветер повредил баннер с портретом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры на фасаде здания Тернопольского облсовета и облгосадминистрации.

Кроме этого, в нескольких городах сильный ветер повалил новогодние елки.

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