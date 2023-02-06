Сильные землетрясения, которые ощущаются в нашей стране, генерирует зона Вранча, отметил заместитель директора Института геофизики НАНУ.

Украина расположена на северной окраине сейсмоактивного пояса, на котором произошло мощное смертоносное землетрясение в Турции.

Самые мощные землетрясения в Украине возможны юго-западе Одесской области, рассказал заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера "24 каналу".

"Землетрясения на территории Украины были и будут в будущем. Дело в том, что мы расположены фактически на краю того самого пояса, в котором произошли землетрясения в Турции на границе с Сирией. Мы расположены на северной окраине этого пояса, а землетрясения произошли на юго-западной", - отметил собеседник.

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Кендзера добавил, что сильные землетрясения, которые ощущаются на нашей земле, генерирует зона Вранча. По его словам, эта зона фактически принадлежит к тому же сейсмоактивному поясу, который образовался по причине того, что евразийская материковая плита - это, начиная от Азорских островов через Средиземное море, протягивается через зону Вранча, достигает Турции, Кавказа и проходит дальше, где разделяется на два пояса, один из которых направляется на юг, а другой - в сторону Камчатки.

Эксперт отметил, что землетрясения в Украине и Турции - не редкость, однако они не были такими разрушительными.

"Если мы будем смотреть на карты общего сейсмического разрушения, на которых показан уровень сейсмической опасности Украины, то видим, что на юго-западе Одесской области сейсмические воздействия могут быть самыми серьезными. Они могут достигать 8 и даже 9 баллов по десятибалльной шкале", - предупредил заместитель директора Института геофизики НАНУ.

Мощное землетрясение в Турции - сегодня это надо знать

6 февраля на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки также были в Сирии. Сначала СМИ писали, что в результате мощного землетрясения в этих двух странах погибли более 200 человек, а сотни получили ранения.

Позже глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезера рассказал, что на территории государства жертвами разрушительного землетрясения стали по меньшей мере 1498 человек, а 8533 - пострадали.

Стоит отметить, что менее мощные землетрясения были зафиксированы в Румынии, Молдове и Казахстане.

Справка УНИАН. Зоной Вранча называют сейсмоактивную зону, которая находится на территории Румынии на участке стыковки Южных и Восточных (Украинских) Карпат.

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