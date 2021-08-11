В четверг, 12 августа, в Киеве ночью температура снизится до +14°, а днем максимально воздух прогреется до +26°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается небольшая облачность с периодами полного прояснения. Без осадков.
Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью до 6,1 м/с.
Атмосферное давление будет чуть расти и составит 746-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 12 августа
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.
В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
В Тернополе 12 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +11°, днем +22°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
В Черновцах в четверг - почти безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +12°...+23°, почти безоблачно.
В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, почти безоблачно.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+28°.
В Одессе 12 августа - почти безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +31°, небольшая облачность.
В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +16°, днем +29°.
В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет немного безоблачно, +16°...+25°, ливень.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.