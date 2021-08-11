В четверг, 12 августа, в Киеве ночью температура снизится до +14°, а днем максимально воздух прогреется до +26°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается небольшая облачность с периодами полного прояснения. Без осадков.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью до 6,1 м/с.

Атмосферное давление будет чуть расти и составит 746-750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 12 августа

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Тернополе 12 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Черновцах в четверг - почти безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +12°...+23°, почти безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, почти безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+28°.

В Одессе 12 августа - почти безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет немного безоблачно, +16°...+25°, ливень.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +32°.

Автор: Екатерина Лиманская