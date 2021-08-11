По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первых морозов не стоит ждать раньше октября.

Первый снег и заморозки в Украину придут в октябре.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

Так, по словам синоптика, в центральных регионах Украины в течение октября будут наблюдаться как почти летние температуры, так и заморозки. После 21 октября произойдет резкое похолодание. По его данным, в период с 25 по 28 октября температура выйдет на "плато" и достигнет минимальной отметки за весь месяц - днем -2°, ночью -3°…-5°.

Леонид Горбань прогнозирует, что первый снег с дождем возможен 26 октября, ожидается он в южных областях.

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По его словам, с 21 по 26 октября на юге Украины прогнозируется резкое похолодание и первые заморозки. За эти 5 дней столбик термометра опустится на 12 градусов, ночные температуры будут отрицательными, порядка -2°...-4°

Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Как сообщал Погода УНИАН, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская