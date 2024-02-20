Теплее всего сегодня будет на западе Украины, а холоднее всего - на востоке.

Сегодня, 20 февраля, атмосферный фронт от циклона Talisa с северо-запада принесет в Украину дожди и мокрый снег. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки ожидаются на западе, севере и кое-где в центральной части Украины. В то же время на востоке, юге, в Днепре и Кропивницком с районами осадков сегодня не будет.

"Температура воздуха самой высокой ожидается в западных областях, +7...+12 градусов. Самой низкой - на востоке, в течение дня -3...+1 градус", - прогнозирует Наталья Диденко.

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На севере, по ее данным, будет -1...+3 градуса ,в центральных областях +2...+6 градусов, а в южной части столбики термометров покажут +4...+8 градусов.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко вторник будет ветреным и облачным. В столице предполагается мокрый снег и дождь, а температура в течение дня составит +1...+3 градуса.

Погода в Украине 20 февраля - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В западных и Житомирской, днем также в Винницкой, Киевской и Черниговской областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем составит от 2° мороза до 3° тепла, а на юге страны - до 6° тепла. В западных областях днем будет 3-8° тепла.

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