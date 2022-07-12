По словам синоптика Натальи Диденко, завтра во многих областях Украины будет прохладная погода. Местами ожидаются грозы, сильный ветер и дожди.

В среду, 13 июля, во многих областях Украины ожидается прохладная погода, а в Карпатах даже будет очень холодно.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В среду в западных областях ожидаются умеренные дожди, низкая температура воздуха, в пределах +17...+22 градусов. На Закарпатье будет теплее, до +23...+25 градусов. На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3...+7, днем +5...+11 градусов!"- рассказала она.

По прогнозу синоптика, в северных областях завтра ожидаются умеренные дожди, местами грозы и сильный ветер. Температура будет на уровне +16...+22 градуса.

"В центральной части - сначала сухо, днем в среду дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всему Центру, однако короткие и небольшие", - предупредила она. В течение дня в этом регионе ожидается +20...+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18...+20 градусов.

В восточных областях, по прогнозу Наталки Диденко, завтра будет царить сухая солнечная погода, температура воздуха составит +25...+28 градусов.

"В южной части Украины большая часть суток 13-го июля будет с сухой погодой, лишь завтра вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25...+28 градусов", - спрогнозировала она.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие 7 дней в Украине ожидается прохладная погода однако во второй половине недели столбики термометров начнут подниматься.

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