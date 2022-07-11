В ближайшие 7 дней в Украине ожидается прохладная погода, однако во второй половине недели столбики термометров начнут подниматься.

В ближайшие дни украинцев ждет прохладная погода. Особенно низкие температуры, до +17°...+19° днем, ожидаются в западных областях. На остальной территории будет более комфортная температура.

Во второй половине недели температура в Украине начнет повышаться. Так, на западе воздух прогреется уже до +22°...+26°, а местами в центральных и юго-восточных областях вновь ударит сильная жара.

Практически всю неделю в Украине будут идти дожди, местами - сильные и с грозами. Осадки утихнут лишь на выходных.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с пасмурной погоды. В понедельник, 11 июня, в большинстве областей небо будет затянуто облаками. В Тернопольской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются дожди, местами - сильные. Температура воздуха на западе страны упадет до +17°...+21°, на севере тоже будет свежо, +19°...+24°. Более комфортная температура ожидается в центральных областях, +21°...+26°. А жителей востока и юга Украины ждет от +22° до +28°.

Во вторник, 12 июля, температурный режим останется приблизительно на уровне предыдущего дня, однако солнца станет больше. Так, по всему Левобережью, в большинстве центральных областей и на юге страны ожидается практически безоблачная погода. На западе и в большинстве северных областей - небольшая облачность и дожди, местами - сильные и с грозами.

В среду, 13 июля, осадки накроют западных и северные области, а также затронут некоторые центральные. При этом на западе и севере будет прохладно, +17°...+22°. В центральных областях разброс температур будет в пределах +18°...+28°, на юге будет +24°...+27°, а теплее всего будет на востоке, где столбики термометров покажут +26°...+29°.

В четверг, 14 июля, локальные дожди ожидаются практически по всей стране, кроме большинства южных и западных областей. Однако интенсивность осадков станет меньше. На Левобережье будут грозы.

Температура также немного повысится, особенно это будет ощутимо на западе, где столбики термометров покажут +23°...+26°.

Перед выходными погода в Украине начнет стабилизироваться. Так, в пятницу, 15 июля, небольшие дожди с грозами ожидаются лишь на западе страны, а в центральные, восточные и южные области вернется жара. Здесь температура будет повышаться до +27°...+32°.

На выходных, 16 и 17 июля, дожди практически полностью покинут территорию Украины, однако страну накроют температурные контрасты. На западе, севере и местами в центральных областях будет до +22...+24°, а на остальной территории воздух прогреется до +25°...+32°.

Народный прогноз на неделю

11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.

16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

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