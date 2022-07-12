На высокогорье Карпат сегодня очень холодно, дует сильный ветер и ограничена видимость.

В Карпатах 12 июля температура снизилась практически до нуля.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В частности, на высокогорье утром зафиксировали всего +1°.

"По состоянию на 09:20, 12 июля на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха +1°С", - говорится в сообщении.

Напомним, что менее недели назад на горе Поп Иван Черногорский температура опускалась до +2°, но в тот раз на высокогорье не было сильного ветра.

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