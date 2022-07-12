В Карпатах 12 июля температура снизилась практически до нуля.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
В частности, на высокогорье утром зафиксировали всего +1°.
"По состоянию на 09:20, 12 июля на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха +1°С", - говорится в сообщении.
Напомним, что менее недели назад на горе Поп Иван Черногорский температура опускалась до +2°, но в тот раз на высокогорье не было сильного ветра.