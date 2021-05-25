Сегодня, 25 мая, в Карпатах потеплело до +8°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха +8°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая: данные погоды УНИАН

Во вторник, 25 мая, дожди накроют всего три области Украины: Львовскую, Житомирскую и Волынскую. На остальной территории будет сухо, периодически - солнечно. Температура на Закарпатье достигнет +27°, в Одесской области будет холоднее всего - до +21°.

В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +8°, днем +25°.

В Одессе 25 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°.

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Автор: Елена Пилипчак