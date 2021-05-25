Сегодня ожидаются теплые дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 25 мая, дожди накроют всего три области Украины: Львовскую, Житомирскую и Волынскую. На остальной территории будет сухо, периодически - солнечно. Температура на Закарпатье достигнет +27°, на Одесчине будет холоднее всего - до +21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
  • Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +8°, днем +25°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +11°, днем +24°.
  • В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +24°.
  • В Тернополе 25 мая ночью будет +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°.
  • В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +11°, днем +27°.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
  • В Виннице сегодня - облачно с прояснениями, +13°...+22°.
  • В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +14°, днем +22°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°.
  • В Кропивницком - солнечно, температура ночью +12°, днем +23°.
  • В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+23°.
  • В Одессе 25 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°.
  • В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°.
  • В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+23°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.
  • В Днепре - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
  • В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +9°...+22°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +11°, днем +25°. 
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото УНИАН

Народные приметы 25 мая

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

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Автор: Елена Пилипчак