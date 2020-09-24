Ледяные дожди и аномальное тепло: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

Есть вероятность, что зима будет бесснежной, как и в прошлом году.

Украинцев ожидает теплая зима / Фото УНИАН

По прогнозам синоптиков, зима 2020-2021 в Украине ожидается теплая с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

Метеорологи прогнозируют сохранение тенденций прошлых лет: сокращение продолжительности зимы и даже возможные ледяные дожди, пишет Obozrevatel.

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Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко подчеркнула, что есть вероятность, что зима будет бесснежной, как и в прошлом году, но также есть вероятность того, что в зимний период будут дожди. По ее мнению, это не худший вариант, так как Украина сейчас страдает от засухи.

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что этой зимой ожидается мало снега, ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.

В своем годовом прогнозе народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в декабре будет плюсовая температура как днем, так и ночью, а похолодание – только после Дня святого Николая. Он даже назвал последнюю декаду декабря “зимним бабьем летом” из-за ожидаемой аномально теплой погоды. А вот перед самым Новым годом синоптик обещает небольшие заморозки и снег.

Прогноз погоды в Украине на осень

По словам Татьяны Адаменко, температура воздуха осенью в Украине будет выше нормы. В частности, в сентябре будет по-летнему тепло.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что температура воздуха в октябре немного снизится. Столбики термометров будут замирать на отметках в +15°...+17°. Такая теплая погода продлится фактически до конца октября.

В конце октября погода резко изменится: температура снизится до +13°...+14°.