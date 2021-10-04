В большинстве областей ожидается +15°...+17°. По всей стране будет небольшая облачность.

Неделя в Украине начнется с в меру комфортной температуры. Теплее всего будет на Закарпатье, до +22°, а прохладнее всего - на северо-востоке и в Крыму, до +12°...+14°. В большинстве же областей ожидается небольшая облачность и стабильные +15°...+17°. В Харьковской области возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +18°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.

В Тернополе 4 октября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+22°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +4°...+15°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +3°, днем +15°, практически безоблачно.

В Черкассах будет немного облачно, ночью +6°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+16°.

В Одессе 4 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.

В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +6°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачная погода с прояснениями, +6°...+12°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.

Народные приметы на 4 октября

4 октября - Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер на холодную зиму.

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Автор: Екатерина Лиманская