Сегодня в Украине будет по-осеннему тепло / фото УНИАН
Неделя в Украине начнется с в меру комфортной температуры. Теплее всего будет на Закарпатье, до +22°, а прохладнее всего - на северо-востоке и в Крыму, до +12°...+14°. В большинстве же областей ожидается небольшая облачность и стабильные +15°...+17°. В Харьковской области возможны небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник будет облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +18°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
- В Тернополе 4 октября ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +11°...+22°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
- В Виннице сегодня будет +4°...+15°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +3°, днем +15°, практически безоблачно.
- В Черкассах будет немного облачно, ночью +6°, днем +15°.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+16°.
- В Одессе 4 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°.
- В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +6°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачная погода с прояснениями, +6°...+12°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.
Погода в Украине 4 октября / фото УНИАН
Народные приметы на 4 октября
4 октября - Кондрата. Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер на холодную зиму.
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