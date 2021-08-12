В ближайшие дни в Украине сохранится погода с комфортной температурой, а вот с новой недели начнет припекать.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Спешите насладиться комфортной погодой. Потому что в пятницу воздух будет прекрасным, в течение дня +24...+29 градусов. Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения", - сообщила она.
По данным синоптика, в Украине будет +30...+35 градусов.
Относительно погоды на завтра, то синоптическую ситуацию в Украине будет определять антициклон.
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По словам Натальи Диденко, дожди 13 августа в большинстве областей Украины маловероятны.
"Лишь на востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может вызвать локальные короткие грозовые дожди", - добавила она.
В Киеве пятница, по данным синоптика, будет солнечной, сухой и теплой. Днем столбики термометров покажут +26, +27 градусов.
Первые заморозки в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, первый снег и заморозки в Украину придут в октябре.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По словам синоптика, в центральных регионах Украины в течение октября будут наблюдаться как почти летние температуры, так и заморозки. После 21 октября произойдет резкое похолодание. По его данным, в период с 25 по 28 октября температура выйдет на "плато" и достигнет минимальной отметки за весь месяц - днем -2°, ночью -3°...-5°.
Леонид Горбань прогнозирует, что первый снег с дождем возможен 26 октября, ожидается он в южных областях.