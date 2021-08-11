Повышение температуры в Украине будет уже на следующей неделе.

Буквально через несколько дней в Украине снова будет жара до +37 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Первая половина следующей недели обещает врезать до +35...+37 градусов!"- предупредила она.

Относительно погоды на завтра, 12 августа, то синоптик прогнозирует сухую и солнечную погоду в большинстве областей Украины. Определять ее будет антициклон по имени Elfi.

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"Разве что остатки атмосферного фронта могут локально полить и погреметь на востоке Украины, Запорожье и в Крыму. Неоднородно, местами", - добавила она.

Также синоптик предупредила, что завтра северо-западный ветер может быть порывистым, порой сильным.

"Ожидается 12 августа +25...+29 градусов, разве "тридцатки" выскочат в восточных областях и на юге", - сказала Наталья Диденко.

Как сообщал Погода УНИАН, первый снег и заморозки в Украину придут в октябре.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, в центральных регионах Украины в течение октября будут наблюдаться как почти летние температуры, так и заморозки. После 21 октября произойдет резкое похолодание. По его данным, в период с 25 по 28 октября температура выйдет на "плато" и достигнет минимальной отметки за весь месяц - днем -2°, ночью -3°...-5°.

Леонид Горбань прогнозирует, что первый снег с дождем возможен 26 октября, ожидается он в южных областях.

Автор: Екатерина Лиманская