На выходных в столице ожидается очень высокое атмосферное давление.

В ближайшие дни осадков в столице не ожидается, ночные морозы усилятся, ветер также станет более ощутимым. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В следующие 5 суток погоду Киевской области и г. Киева будет продолжать определять поле очень высокого атмосферного давления (что у нас не так часто случается!), поэтому сохранится погода без осадков", - сообщили синоптики.

По их данным, и дальше будет поступать холодный воздух арктического происхождения. "Настраиваемся на период прохладной погоды, от которой отвыкли в течение этой зимы", - говорят в Укргидрометцентре.

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По прогнозу, температура воздуха будет очень зависеть от облачности. Ожидается увеличение прояснений, поэтому ночью ожидаем температура будет падать до -5°...-10°. днем максимально температура ожидается в пределах небольших минусов, однако оживленный северо-восточный ветер умеренной скорости будет усиливать ощущение холода.

"Метеозависимым лицам рекомендуем учитывать реакцию своего организма на поле высокого атмосферного давления", - посоветовали специалисты.

Украинцев ждет рекордно высокое атмосферное давление - что известно

Синоптик Виталий Постригань сообщил, что 8 февраля ожидается рекордно высокое атмосферное давление - 776 мм рт. ст. Это на 22 единицы выше нормы.

Эксперт пояснил, что это сравнимо с тем, будто человек на скоростном лифте опускается в шахту глубиной 220 метров.

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