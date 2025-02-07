Благодаря антициклону осадков в Украине в ближайшие дни не ожидается.

На выходных, 8 и 9 февраля, в Украине ожидается сухая и прохладная погода. Об этом на meteoprog сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, температурный фон окажется немного ниже климатической нормы.

"Самая холодная погода прогнозируется в восточной части страны, а также в Карпатах", - сообщил синоптик.

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По его данным, в ближайшие двое суток погоду на большей части Восточной Европы будет определять малоподвижный холодный антициклон "Elvira". Наша страна будет находиться на его южной периферии.

"В условиях высокого давления осадков по всей территории страны не предвидится", - сообщил Кибальчич.

Погода 8 февраля

В субботу в западных областях ожидается переменная облачность. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С; в Карпатах ночью -7...-12 °С, днем 0...-5 °С.

На севере Украины на дорогах также гололедица. Ночью похолодает до -5...-10 °С, днем -4...+1 °С.

В центральной части Украины прогнозируется переменная облачность и местами гололедица. Ветер восточный, 5 - 10 м/с. Температура ночью ожидается в пределах -4...-9 °С, днем -3...+2 °С.

На юге будет малооблачно, местами гололедица. Ветер восточный, 7 - 12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью будет 0...-5 °С, а днем 0...+5 °С.

На востоке в субботу будет сухо и прохладно. На дорогах образуется гололедица. Столбики термометров ночью покажут -7...-12 °С, днем -1...-6 °С.

Погода 9 февраля

В западных областях Украины сохранится погода без осадков, но с гололедом. Ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С. В Карпатах ночью -6...-11 °С, днем -1...+4 °С.

На севере будет малооблачно. На дорогах местами гололедица. Ночью -5...-10 °С, днем воздух прогреется до -3...+2 °С.

В центре страны также будет малооблачно, местами гололедица. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах -3...-8 °С, днем -2...+3 °С.

Малооблачно будет в воскресенье и на юге Украины. Ветер здесь будет 7 - 12 м/с, днем в Приазовье и Крыму местами порывы будут достигать 15 - 17 м/с. Температура ночью -1...-6 °С, днем -1...+4 °С.

В восточных областях сохранится прохладная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

В ближайшие дни на погоду в Европе будет влиять антициклон. Поэтому и в Украине ожидается сухая, но холодная погода. Также 8 февраля прогнозируется очень высокое атмосферное давление - на 22 единицы выше нормы.

"Для лучшего представления, будто человек на скоростном лифте опускается в шахту глубиной 220 метров и испытывает на себе существенное дополнительное давление, что конечно, негативно влияет на его самочувствие", - говорит синоптик Виталий Постригань.

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