Осадков в столице 3 октября не будет.

Во вторник, 3 октября, в Киеве станет на несколько градусов теплее, чем в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет холодно, лишь +9°...+11°, а днем воздух прогреется до +21°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер преимущественно юго-западного направления, его скорость не превысит 1,9 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 3 октября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Тернополе 3 октября ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +7°...+21°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +9° днем +22°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+19°.

В Одессе 3 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +20°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +7°...+19°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, плошная облачность, температура ночью +5°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, плошная облачность, температура ночью +5°, днем +19°.

Вас также могут заинтересовать новости: