30 сентября в столице зафиксировали сразу два температрных рекорда.

Сентябрь в Киеве завершился сразу двумя температурными рекордами. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 30 сентября в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +19,2°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1942 года на 0,8°С, а климатическую норму на 7,7°С.

"Такая погода соответствует температуре конца августа", - говорят синоптики.

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Также, по их данным, максимальная температура воздуха после полудня достигла +27°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

По данным синоптиков, лето этого года в Киеве оказалось одним из самых жарких за всю историю. За три месяца было установлено 13 температурных рекордов: один - в июне, все остальные - в августе.

Средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила +21,6°С, что на 1,2°С превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

Также 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +20,6°С.

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